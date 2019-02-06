Объем средств розничных клиентов на российском фондовом рынке превысил 1 трлн рублей в 2018 году, сообщает в пресс-релизе Национальное рейтинговое агентство (НРА).

«Текущие цифры размещения средств частными лицами на фондовом рынке являются рекордными. Объем средств населения на фондовом рынке, по данным биржи, по итогам года преодолел историческую отметку в 1 триллион рублей», — говорится в сообщении.

Физическими лицами было приобретено облигаций на 185 млрд рублей.

Число активных счетов (в месяц совершается хотя бы одна сделка) клиентов по итогам 2018 года выросло на 35%, до 190 тыс. Число зарегистрированных клиентов — около 3 млн человек.

Также НРА отмечает рост интереса к инвестиционному страхованию жизни. Число таких счетов за год выросло на 66%.

«Рост заинтересованности в ИИС может быть обусловлен тем, что инвестор имеет право на один из двух видов инвестиционных вычетов по НДФЛ: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета)», — говорится в сообщении.

В целом общий объем торгов на Московской бирже за 12 месяцев 2018 года составил 860,5 трлн рублей, снизившись за год на 3%.