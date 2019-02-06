Пенсионный фонд России вправе требовать возврата любой переплаты по пенсии, даже если это одна копейка. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе ПФР в среду.

«В соответствии с федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» органы Пенсионного фонда России обязаны осуществлять контроль за расходованием средств бюджета ПФР. При назначении пенсии любого вида устанавливается размер пенсии, подлежащий к выплате. Если по каким-либо причинам пенсия выплачена в размере, который превышает установленный, — образуется излишне выплаченная сумма пенсии. Законодательством не установлено ограничений в размере денежного эквивалента для применения понятия «излишне выплаченная сумма пенсии». Таким образом, это может быть сумма от 1 копейки и выше», — сообщили ТАСС в пресс-службе ПФР.

Там добавили, что в целях контроля за целевым расходованием средств Пенсионного фонда России территориальный орган ПФР письменно уведомляет получателя о факте переплаты пенсии. «Из уведомления, размещенного в сети Интернет, следует, что территориальный орган ПФР действовал в соответствии с законодательством», — заключили в пресс-службе.

Ранее газета «Комсомольская правда» сообщила о том, что ПФР потребовал пожилого человека вернуть излишне выплаченные ему три копейки. ПФР прислал ему письмо с реквизитами для погашения переплаты.