Превалирующее большинство заемщиков, имеющих ипотечный кредит, возвращаются после реструктуризации к обычному графику платежей и больше не допускают просрочек. Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, выступая на V Российском ипотечном конгрессе, организованном компаниями «Русипотека» и Cbonds.

«Практика предшествующих программ реструктуризации, которые имели место в России и хорошо работают за рубежом, говорит о том, что если заемщику дать возможность в этой ситуации «выдохнуть», заняться поиском работы либо другими его неотложными проблемами, то значительное число — от 80% до 90% клиентов возвращается в обычный график платежей и продолжает далее нормально обслуживать кредит. Таким образом, эта временная передышка выгодна всем», — обратил внимание Мамута, имея в виду и заемщиков, и банки-кредиторы.

Напомним, недавно ЦБ РФ озвучил свою идею законопроекта, который вводит право ипотечного заемщика на платежные каникулы в рамках заключаемого кредитного договора. Новелла должна дать уверенность заемщикам, что в случае развития неблагоприятной ситуации у них будет некий «период безопасности», в течение которого они смогут спокойно решать свои дела без выселения из ипотечного жилья.