Ипотечные каникулы, которые могут быть на законодательном уровне предоставлены россиянам, попавшим в сложную финансовую ситуацию, не стоит делать длиннее 12 месяцев и короче шести месяцев. Такое мнение высказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, выступая на V Российском ипотечном конгрессе, организованнм компаниями «Русипотека» и Cbonds.

«Согласно нашему анализу, как правило, эта норма (ипотечные каникулы. — Прим. ред.) не работает меньше шести месяцев, а на срок более 12 месяцев она, как правило, не нужна. Как раз шесть месяцев — это тот период, в который человек либо возвращается в платежный график, либо события развиваются таким образом, что каникулами или льготным периодом заемщику уже не поможешь», — отметил Мамута.

Он также подчеркнул, что речь не идет о каком-то безусловном праве для любого заемщика в любой момент времени взять ипотечные каникулы, а только о строго обусловленной формально процедуре, когда право на такие каникулы возникает лишь в случае официального подтверждения снижения дохода не менее чем на установленную величину (ее параметры обсуждаются в соответствующем законопроекте) с интервалом, например, не менее пяти лет и на период, не превышающий в общей сложности 12 месяцев (при этом в законопроекте обсуждаются также варианты 18 и 24 месяцев — конечный предельный срок также не определен).

Предполагается, что человек сможет «разбить» этот предельный срок на несколько частей по мере необходимости.