Ипотечные каникулы, которые могут быть на законодательном уровне предоставлены россиянам, попавшим в сложную финансовую ситуацию, не стоит делать длиннее 12 месяцев и короче шести месяцев. Такое мнение высказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, выступая на V Российском ипотечном конгрессе, организованнм компаниями «Русипотека» и Cbonds.
«Согласно нашему анализу, как правило, эта норма (ипотечные каникулы. — Прим. ред.) не работает меньше шести месяцев, а на срок более 12 месяцев она, как правило, не нужна. Как раз шесть месяцев — это тот период, в который человек либо возвращается в платежный график, либо события развиваются таким образом, что каникулами или льготным периодом заемщику уже не поможешь», — отметил Мамута.
Он также подчеркнул, что речь не идет о каком-то безусловном праве для любого заемщика в любой момент времени взять ипотечные каникулы, а только о строго обусловленной формально процедуре, когда право на такие каникулы возникает лишь в случае официального подтверждения снижения дохода не менее чем на установленную величину (ее параметры обсуждаются в соответствующем законопроекте) с интервалом, например, не менее пяти лет и на период, не превышающий в общей сложности 12 месяцев (при этом в законопроекте обсуждаются также варианты 18 и 24 месяцев — конечный предельный срок также не определен).
Предполагается, что человек сможет «разбить» этот предельный срок на несколько частей по мере необходимости.
Регулятор предлагает дать заемщикам возможность самим решать, будут ли они полностью приостанавливать выплаты или только снизят сумму платежа.