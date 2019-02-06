Ипотека все больше становится драйвером розничного кредитования. По мнению заместителя директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимира Шикина, это говорит о росте доверия россиян к отечественной экономике. Такое заявление он сделал в ходе V Российского ипотечного конгресса, организованного компаниями «Русипотека» и Cbonds.

Так, по данным НБКИ, ипотека является драйвером розничного кредитования в России на протяжении последних пяти лет. За это время объем выданных ипотечных кредитов и жилищных ссуд вырос на 142%. Для сравнения: объем беззалогового кредитования вырос в течение данного периода на 27%, а автокредиты «просели» на 14%.

Столь значительный рост спроса на ипотеку Шикин как раз связывает с ростом доверия к экономике России.

«Наверное, это некий сигнал, что происходит доверие ко всей российской экономике с точки зрения стабильности, — говорит он. — Ипотека — это длинный кредит, и «выход» в ипотеку как физлиц, так и кредиторов означает то, что (у людей) есть понимание прогноза на достаточно длительном историческом промежутке — порядка 10—15 лет (средний срок ипотечного кредита. — Прим. ред.)».