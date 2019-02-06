Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост президента Всемирного банка.

«Сегодня я имею удовольствие представить моего кандидата на пост президента Всемирного банка господина Дэвида Мэлпаса», — сказал Трамп.

Президент группы Всемирного банка Джим Ен Ким ушел в отставку 1 февраля, обязанности главы банка сейчас исполняет исполнительный директор Кристалина Георгиева. Всемирный банк рассчитывает закончить процесс обсуждения кандидатур на пост президента до середины февраля, а процесс его утверждения — до середины апреля.

Джим Ен Ким покидает должность задолго до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Он работал президентом банка более шести лет. Официальная причина отставки — желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

Президент организации председательствует на совещаниях совета директоров и отвечает за общее руководство деятельностью банка. По традиции, президентом Всемирного банка становится гражданин США — страны, являющейся крупнейшим акционером банка. Президент избирается советом управляющих на пятилетний срок и может быть переизбран.