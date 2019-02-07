На данный момент стоимость запчастей определяется в соответствии с ценами в справочниках, действовавших на момент ДТП

Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает определять размер ущерба автомобилю, нанесенный в результате ДТП, с помощью актуальных справочников цен на автозапчасти, которые действуют на момент обращения за возмещением, а не на момент самой аварии.

Справочники цен на запчасти помогают определить размер расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства по ОСАГО. РСА актуализирует справочники не реже, чем раз в полгода — нынешний справочник действует с 1 декабря 2018 года. При их обновлении впервые была использована новая методика: исследование, которое легло в основу справочника, прошло по всем регионам РФ — во всех столицах субъектов и городах-миллионниках. По итогам пересчета средние цены на запчасти по ОСАГО выросли на 6,5%.

На данный момент стоимость запчастей определяется в соответствии с ценами в справочниках, действовавших на момент ДТП. Это значит, что в случае, если авария произошла до 1 декабря 2018 года, то есть до вступления в силу нового справочника, для оценки ущерба будет применен не нынешний, а один из предыдущих справочников.

«Закон обратной силы не имеет, поэтому данные новых справочников задним числом применяться не могут. Однако мы считаем справедливым, чтобы все автовладельцы, обращающиеся сейчас за выплатой по ДТП, имели возможность получить ее по новым справочникам, цены в которых стали выше», — сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Как сообщили в РСА, данное предложение было направлено на согласование в ФАС РФ и может начать действовать только после одобрения со стороны службы.