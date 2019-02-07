В 2018 году банки выставили на продажу коллекторским агентствам долгов на 470 млрд рублей. Этот показатель превысил объем 2017 года на 31% и почти сравнялся с рекордным 2016 годом, когда банки выставили на продажу 480 млрд рублей просрочки. Одновременно банкиры значительно подняли цессионную цену, что повлекло снижение доли долгов, которые в итоге удалось продать, пишет «Коммерсант».

По оценке объединенной компании НСВ/ПКБ и агентства «Эос», всего в 2018 году коллекторам было предложено к покупке 2,6 млн просроченных кредитов.



Несмотря на рост объемов предложения, доля закрытых сделок составила 62%, что ниже показателей 2017-го (78%) и 2016 годов (70%). При этом средняя цена закрытия цессионной сделки выросла почти в 1,7 раза до 2,7% от суммы долга. Практически на столько же вырос общий объем инвестиций коллекторов в покупку портфелей, который достиг 7,9 млрд рублей.

По словам президента СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» Эльмана Мехтиева, причиной роста цены стала попытка продавцов заработать больше «путем «нарезки» цессионных портфелей тонкими сегментами и стимулирования ценовой конкуренции за счет расширения числа возможных покупателей». Впрочем, такое дробление порождает «необоснованные ожидания продавцов, и в конечном счете по заявленной цене не удается продать даже небольшие лоты, что и влечет снижение доли закрытых сделок», отмечает он.

По мнению участников коллекторского рынка, текущий год может стать рекордным по выставленным на продажу долгам. Однако реализация этого объема вновь зависит от того, смогут ли продавцы и покупатели сойтись в цене.

