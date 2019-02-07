К концу 2019 года совокупная стоимость внутреннего токена gram блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON) может составить 29,5 млрд долларов, говорится в отчете инвестиционной компании HASH Crypto Investment Bank. При этом в записке для инвесторов проекта указано, что целевая стоимость 1 токена gram к концу 2019 года оценивается в 5,9 доллара.

HASH CIB предлагает собственную методику оценки, которая складывается из текущей и дисконтированной добавленной стоимости за будущие годы, подчеркивая, что получившееся в их модели значение не является целевой или справедливой ценой, сообщает Банкир.Ру , ссылаясь на ForkLog.

Согласно whitepaper TON, эмиссия составит 5 млрд токенов, причем если первый gram стоит 10 центов, то стоимость каждого последующего увеличивается на миллиардную долю. Все токены gram делятся между инвесторами — 44% и разработчиками — 4%. 52% токенов остаются в резерве.

В ходе двух закрытых раундов ICO, по информации из отчета HASH CIB, официальная сумма сборов достигла 1,7 млрд долларов, что соответствует примерно 2,94 млрд долларов за всю криптовалюту Telegram. Целевая цена в 5,9 доллара за gram означает рост стоимости криптовалюты к концу 2019 года почти в десять раз.

Основатель Telegram Павел Дуров данные расчеты не комментировал.