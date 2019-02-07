Арбитражный суд Дагестана ввел процедуру банкротства и конкурсное производство сроком на один год в отношении банка «Эльбин», сообщили в четверг журналистам в пресс-службе суда.

«В ноябре 2018 года в суд поступило заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» о признании несостоятельным (банкротом) акционерного коммерческого банка «Эльбин». Накануне Арбитражный суд Дагестана признал коммерческий банк банкротом и ввел в его отношении конкурсное производство сроком на один год», — сказал представитель суда, добавив, что рассмотрение отчета управляющего о результатах проведения конкурсного производства назначено на 28 января 2020 года.

Как сообщалось ранее, в июне 2018 года Арбитражный суд Дагестана принял решение о ликвидации банка «Эльбин», у которого в конце апреля была отозвана лицензия. С таким требованием в суд в мае 2018 года обратился Центральный банк России. Ликвидатором было назначено Агентство по страхованию вкладов.

По данным ЦБ, в деятельности банка «Эльбин» были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, надзорный орган установил вовлеченность банка «Эльбин» в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.