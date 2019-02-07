Страховые компании должны произвести перерасчет «всех страховых выплат», которые пришлись на убытки по ОСАГО с 13 апреля 2016-го по 30 ноября 2018 года включительно, сказал «Ведомостям» представитель Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Татарстана.

Такая возможность появилась у автомобилистов благодаря предписанию службы в отношении Российского союза автостраховщиков (РСА).

Страховщикам грозит вал исков с требованиями пересчитать выплаты по ОСАГО Доплаты по старым убыткам могут измеряться миллиардами рублей.

Спор между татарстанским УФАС и РСА возник еще в апреле 2016 года из-за справочников средней стоимости запчастей: их создает и обновляет сам РСА, по ним компании определяют размер компенсации в ОСАГО. Тогда служба установила, что справочники составлены с нарушениями, и предписала РСА их устранить. Расследование татарстанского УФАС выявило, что союз злоупотреблял своим положением при создании справочников, не учитывал экономического положения региона: стоимость запчастей в одном регионе может отличаться от цен в другом.

Помимо этого, справочники РСА противоречили методике ЦБ. РСА долгое время пытался оспорить предписание в судах, но безуспешно.

Конфликт был исчерпан только в конце прошлого года. 28 декабря 2018 года татарстанское УФАС направило письмо в РСА, его получение означает исполнение союзом предписания службы, следует из протокола президиума РСА от 23 января. В РСА не отрицают, что исполнили предписание татарстанского УФАС. Таковым представитель союза считает актуализацию справочников с 1 декабря 2018 года. Однако представитель УФАС сказал изданию, что актуализированные справочники должны применяться и по старым убыткам: с 2016 по 2018 год, то есть по убыткам тех лет «надлежит произвести перерасчет всех страховых выплат». «Ведь по факту на тот момент использовались не соответствующие и не актуализированные в соответствии с методикой ЦБ справочники», — объясняет свою позицию представитель татарстанского УФАС.

Страховщики с таким утверждением татарстанского УФАС категорически не согласны. «Закон обратной силы не имеет, поэтому данные новых справочников задним числом применяться не могут», — передал газете президент РСА Игорь Юргенс.