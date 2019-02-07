Единственная отечественная мобильная операционная система получила новое русскоязычное название — «Аврора» (ранее — Sailfish). Об этом сообщили в четверг в «Ростелекоме».

Разработкой системы занимаются ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», которые с 2018 года входят в группу «Ростелеком».



«Конечно же, отечественная мобильная операционная система должна иметь название на русском языке, которое легко запоминается, наполнено энергией и позитивом (изначально аврора — утренняя заря), — комментирует президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. — Впереди у «Авроры» большие перспективы, она должна стать надежным цифровым помощником государства и бизнеса в решении их задач, обеспечивая дистанционную включенность чиновников и сотрудников в рабочие процессы. Особо хочу подчеркнуть, что у отечественной ОС уже два десятка партнеров, которые интегрируют в нее свои разработки. Мы открыты к сотрудничеству с российскими разработчиками ПО и мобильных приложений, только вместе мы сможем сделать операционную систему по-настоящему полезной и удобной».