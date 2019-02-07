Госрегулирование комиссий за безналичные операции приводит не только к снижению их доли, но и к росту стоимости банковских услуг для клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Президент РФ Владимир Путин накануне раскритиковал высокие комиссии банков за прием платежей по картам — назвал их «квазиналогом». По его словам, существующая в РФ комиссия за обслуживание безналичных расчетов в магазинах (эквайринг) в размере 3% является слишком высокой, эту проблему властям необходимо решать с привлечением бизнес-сообщества.

Путин назвал существующую комиссию при безналичных расчетах слишком высокой Он назвал комиссию при оплате картой мешающим экономике квазиналогом.

В НСПК отметили, что размер торговой уступки не является зоной регулирования платежной системы, это отношения между конкретным банком и торгово-сервисным предприятием. «Комиссия, которая взимается с торгово-сервисного предприятия, позволяет банкам-эквайерам покрывать издержки на обеспечение удобных платежных технологий и стимулирование безналичных расчетов, а также формировать, поддерживать и развивать в целом всю сложнейшую инфраструктуру осуществления безналичных розничных платежей», — сказали в НСПК.

«Опыт государственного регулирования комиссий за операции по картам в ряде европейских и других странах показывает, что такой подход приводит не только к снижению доли безналичных расчетов, но и к росту стоимости банковских услуг для клиентов», — подчеркнули в компании.