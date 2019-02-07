Альфа-Банк и «Квартплата 24» на основе блокчейн-платформы R3 Corda создали сервис отраслевой цифровой платформы учета и распределения платежей в сфере ЖКХ, который обеспечивает прозрачность расчетов, доверие участников к информации об оплате, сокращение дебиторской задолженности, повышение собираемости платежей.

Стало возможным моментальное и автоматическое распределение платежей, принятых по единому платежному документу (ЕПД) по конечным получателям («расщепление») на стороне банка с теми же принципами — достоверности и неизменности. Таким образом, поставщики коммунальных услуг и ресурсов имеют возможность совместно с управляющими компаниями работать с задолженностью населения, а органы соцзащиты — корректно и своевременно начислять субсидии.

По словам начальника управления расчетного бизнеса блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Альфа-Банка Евгения Жилова, новая платформа имеет полную прозрачность расчетов за коммунальные услуги, это гарантирует участникам расчетов, что денежные средства не задержатся на расчетных счетах посредников, а станут доступными поставщикам ЖКУ ежедневно и в полном объеме.