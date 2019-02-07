В преддверии мужского праздника — 23 февраля Московский Кредитный Банк предлагает всем, у кого есть военный билет, получить кредит по ставке 10,5% годовых без обеспечения и подтверждения дохода. Кредит от 200 тыс. до 3 млн рублей оформляется на срок от шести месяцев до 15 лет. Предусмотрена возможность полного и частичного досрочного погашения без ограничений в любую удобную дату для клиента. Получение решения по заявке займет от одного часа до трех рабочих дней. Услуга страхования подключается по желанию клиента.

Данное предложение действительно только для клиентов, не имеющих на дату подачи заявки действующих кредитов в банке.

«Данная акция будет приятным подарком к приближающемуся празднику. Основное преимущество — низкая процентная ставка и минимальный комплект документов для рассмотрения заявки», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

Акция проходит до 7 марта 2019 года включительно.