В 2018 году цены на жилье на вторичном и первичном рынках выросли почти на 2%. Однако Росстат отмечает, что цены на элитное жилье снизились. Об этом сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

На первичном рынке жилья цены выросли в 2018 году на 1,7% по сравнению с 2017 годом на квартиры улучшенного и среднего качества (типовые). При этом элитные квартиры на первичном рынке подешевели на 0,8%.

На вторичном рынке повышение цен составило в 2018 году по сравнению с 2017-м от 1,8% на квартиры среднего качества (типовые) до 2,1% на квартиры улучшенного качества. Вместе с тем элитные квартиры подешевели на 0,4%.

В IV квартале 2018 года относительно предыдущего квартала индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья, по предварительным данным, выросли на 1,4% и 1,8% соответственно. Также в материалах Росстата отмечается, что за IV квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года стоимость жилья выросла на первичном рынке на 6,3%, на вторичном — на 4,1%.