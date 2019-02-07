Совокупные годовые премии группы «РЕСО-Гарантия» и ее российских страховых «дочек» приблизились к 100 млрд рублей. Эта сумма включает сборы специализированной компании по страхованию жизни — ОСЖ «РЕСО-Гарантия», которые превысили 5,5 млрд рублей.



Головная компания группы «РЕСО» собрала в 2018 году 91,5 млрд рублей страховой премии (плюс 2,5% к 2017-му). Выплаты по страховым случаям составили 45,1 млрд рублей (на 3,5% меньше, чем годом ранее). Компания заключила 10 млн 294 тыс. договоров на общую страховую сумму более 358,6 трлн рублей.

Основным направлением работы компании является автострахование, включая каско, ОСАГО и добровольное страхование автогражданской ответственности. Сборы по этим видам страхования составили 61,9 млрд рублей (минус 1,4%), а выплаты снизились на 9,9% до 30,9 млрд рублей.

В том числе по страхованию автомобилей от хищения и ущерба (каско) заключено 562,7 тыс. договоров, сборы по которым составили 26,2 млрд млн рублей (плюс 2,7%). Выплаты составили 11 млрд 458 млн рублей (минус 4,8%). Большая часть портфеля по каско — 18 млрд 375 млн рублей сборов и 8 млрд 222 млн рублей выплат — приходится на договоры с частными лицами.

По ОСАГО заключено более 5 млн 59 тыс. страховых договоров. Собрано 34 млрд 563 млн рублей премии (минус 4,3%), по страховым случаям выплачено 19 млрд 88 млн рублей (минус 12,5%). Заключено 796,1 тыс. договоров добровольного страхования ответственности (включая ДГО), сборы по которым составили 2 млрд 133 млн рублей (плюс 8,7%). Выплаты составили 425,2 млн рублей (минус 12,1%).

По страхованию имущества (без учета автокаско) группа «РЕСО-Гарантия» собрала 9 млрд 639 млн рублей премии (плюс 5,9%). Выплаты выросли до 2 млрд 49 млн рублей (плюс 26,6%). По обязательному страхованию ответственности перевозчиков заключено 2,5 тыс. договоров, сборы по которым составили 67,1 млн рублей, выплаты — 17,1 млн рублей. Заключено более 1 млн 20 тыс. договоров страхования квартир с премией 1 млрд 518 млн рублей (плюс 0,1%). Выплаты составили 175,6 млн рублей (плюс 9,4%).

По страхованию дач и домов заключено 499,5 тыс. страховых договоров, собрано 2 млрд 732 млн рублей (плюс 7,9%), клиентам выплачено более 824,8 млн рублей (плюс 27,2%). По страхованию имущества юридических лиц (без учета автомобилей) заключено 83,9 тыс. договоров, сборы составили 3 млрд 877 млн рублей (плюс 7,7%), а выплаты 892,3 млн рублей (плюс 46,1%). Еще одним направлением работы компании является страхование грузов. За 2018 год было заключено 28,9 тыс. договоров, премии по которым составили 704,1 млн рублей (минус 18,3%), а выплаты — 62 млн рублей (минус 60%).

«РЕСО-Гарантия» заключила более 1 млн договоров личного страхования, собрав 18,6 млрд рублей (плюс 15,0%) и выплатив по страховым случаям 12,4 млрд рублей (плюс 12,2%). Основные сборы — 13,4 млрд рублей (плюс 14%) — по этому виду страховых услуг приходятся на добровольное медицинское страхование. Выплаты медучреждениям за этот период составили более 11 млрд рублей (плюс 11,1%).

За 2018 год собрано 4,3 млрд рублей по страхованию от несчастных случаев (плюс 20,4%). Выплаты выросли до 719,5 млн рублей (плюс 23,8%). Компания заключила 639,3 тыс. договоров страхования расходов граждан, выезжающих за рубеж, собрано 877,4 млн рублей премии (плюс 6,0%), выплачено 319,1 млн рублей. По обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов было заключено 22,7 тыс. договоров страхования, сборы составили 181,3 млн рублей, выплаты — 2,1 млн рублей.