Согласно разработанному Минфином законопроекту, страховщик может предоставлять страховым посредникам полномочия осуществлять обмен информацией в электронной форме при заключении и исполнении договоров е-ОСАГО. Законопроект внесен в правительство РФ. Об этом сообщили в министерстве.

В нем определены условия, при соблюдении которых посредники могут оказывать данные услуги:

• наличие собственных программно-технических средств, позволяющих создавать и отправлять информацию в электронной форме в информационную систему страховщика;

• необходимость перечисления страхователем взноса непосредственно на банковский счет страховщика;

• запрет на продажу иных товаров или услуг совместно с заключением договора страхования.

Законопроект будет способствовать расширению способов продаж ОСАГО, повышению уровня доступности страховой услуги, развитию конкуренции на рынке, а также сокращению издержек страховщиков, считают в министерстве.

«Страховой посредник может оказывать услуги в интересах нескольких страховщиков, что позволяет гражданам, обратившись на сайт страхового посредника, ознакомиться с информацией о нем, его полномочиях, а также с информацией о страховых компаниях и выбрать страховщика для заключения с ним договора в электронном виде. Либо принять решение о заключении договора страхования в бумажном виде», — говорится в ответе Минфина на запрос АСН.

По информации Российского союза автостраховщиков, Минфин планирует внести данный законопроект в Госдуму в осеннюю сессию.

В марте 2017 года участники экспертного совета по страхованию при Банке России «отметили актуальность снятия ограничений в деятельности страховых агентов и страховых брокеров» при электронных продажах страховых продуктов. По данным РСА, во второй половине 2018 года продажи полисов через Интернет составляли чуть более половины всех продаж ОСАГО.