Верховный суд РФ не будет пересматривать судебные акты об отказе в аресте имущества двенадцати бывших руководителей Трастового Республиканского Банка на сумму 283,4 млн рублей, говорится в определении суда.

Ранее Агентство по страхованию вкладов подало заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей банка и взыскании с них 283,4 млн рублей. Столичный арбитраж 22 октября 2018 года частично удовлетворил требование АСВ, взыскав денежные средства с бывшего председателя правления кредитной организации Оксаны Маруновой.

В рамках этого дела заявитель также направил ходатайство об аресте имущества двенадцати бывших руководителей Трастового Республиканского Банка.

Трастовый Республиканский Банк остался без лицензии Банк России отозвал с 11 сентября лицензию на осуществление банковских операций у московского Трастового Республиканского Банка (регистрационный номер 3404), говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Однако столичный арбитраж 2 апреля 2018 года отклонил заявление об аресте денежных средств.

По мнению суда, АСВ не представило должных свидетельств того, что непринятие испрашиваемых мер по обеспечению заявления может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, причинит значительный ущерб.

По результатам исследования и оценки доводов агентства и представленных им доказательств суд констатировал, что не усматривается обстоятельств, указывающих на совершение или намерения совершения ответчиками действий по сокрытию или уменьшению объема их имущества, на которое в случае принятия судебного акта возможно обращение взыскания.

Апелляционная и кассационная инстанции поддержали выводы Арбитражного суда Москвы.