Участники программы «Спасибо от Сбербанка» смогут обменивать бонусы «Спасибо» на баллы программы лояльности РЖД — «РЖД Бонус». Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

Обменять бонусы можно в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка».

Пользователи, являющиеся участниками программ «РЖД Бонус» и «Спасибо от Сбербанка», получат возможность обменивать бонусы «Спасибо» на баллы РЖД по курсу 1 к 1. Минимальная сумма конвертации — 1 бонус «Спасибо».

Бонусами Сбербанка можно будет оплатить 100% стоимости билета.

«Чтобы совершить обмен, необходимо авторизоваться в приложении «Спасибо от Сбербанка», выбрать раздел «Путешествия», «РЖД Бонус». Далее достаточно указать сумму бонусов для списания и идентификатор участника программы «РЖД Бонус». Зачисление баллов в программу «РЖД Бонус» происходит в среднем в течение одного — трех дней», — отмечается в сообщении.