Суд в Краснодарском крае вынесет приговор бизнесмену за кредитное мошенничество, нанесшее банку ущерб в 15 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

«Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление от сотрудников одного из банков о том, что житель станицы Каневской не оплачивает обязательства по кредитному договору», — отмечается в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что индивидуальный предприниматель, занимающийся оптовой торговлей удобрениями, для получения кредита в сумме 15 млн рублей предоставил в банк недостоверные сведения о наличии у него в собственности залогового имущества. После получения денежных средств он частично погасил сумму процентов от основного долга в размере более 900 тыс. рублей и перестал исполнять свои обязательства.

«В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в сообщении.