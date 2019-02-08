Чистая прибыль американской компании Western Union Company, предоставляющей платежные услуги по всему миру, по итогам 2018 года составила 851,9 млн долларов против убытка в 557,1 млн, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,87 доллара против убытка в 1,19 доллара по итогам 2017 года. Выручка в годовом выражении поднялась на 1%, до 5,589 млрд долларов.

По итогам IV квартала компания зафиксировала прибыль в 212,1 млн долларов против убытка в 1,12 млрд в 2017 году. Разводненная прибыль на акцию составила 0,48 доллара против убытка в 2,44 доллара годом ранее. Квартальная выручка Western Union при этом снизилась на 3%, до 1,401 млрд долларов.

При этом аналитики, чье мнение приводит агентство MarketWatch, ожидали скорректированную прибыль за последний квартал года в 49 центов за бумагу, а выручку — в 1,44 млрд долларов.

По итогам 2019 года компания ожидает прибыль за акцию в размере 1,83—1,95 доллара.