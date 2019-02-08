Большинство россиян хотели бы иметь возможность запретить компаниям использовать свои персональные данные, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Ipsos и Всемирного экономического форума. Чуть менее половины граждан готовы на это за вознаграждение.

Исследование проводилось в октябре — ноябре 2018 года, в нем участвовали 18,8 тыс. человек 16–64 лет в 26 странах.

В большинстве стран мира граждане не доверяют тому, как организации используют собранные персональные данные, показал опрос. В России, как и во всем мире, респонденты меньше всего доверяют иностранным правительствам, а также медиакомпаниям, отмечают авторы исследования. Уровень доверия к организациям телекоммуникационной отрасли, ретейлу, социальным сетям и поисковым системам немного выше. С доверием к тому, как организации используют собранные данные, в России относится каждый третий (в мире этот уровень чуть выше — 36%).

При этом только 33% опрошенных россиян считают, что имеют представление о том, как их данные используются компаниями.

Минкомсвязь рассмотрит инициативу ФРИИ о продаже гражданами своих персональных данных Речь идет о возможности для бизнеса покупать данные при согласии гражданина на их обработку.

Большинство россиян хотели бы иметь возможность запретить компаниям обрабатывать такую информацию. В то же время 46% респондентов из России хотели бы получать вознаграждение за использование своих персональных данных (по всему миру — 54%). В целом вопрос компенсации — не главный для опрошенных, важнее — безопасность данных.



Идею выплачивать пользователям деньги за использование данных прорабатывает, в частности, Фонд развития интернет-инициатив. Он утверждает, что любой гражданин в случае принятия поправок в закон сможет зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. рублей в год, однако эксперты называют эти суммы сильно завышенными.