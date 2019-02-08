Реализация законопроекта о суверенном Рунете может стать причиной катастрофического отказа работы сетей связи в РФ. Об этом говорится в отзыве на законопроект комиссии по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям РСПП, пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Отзыв на законопроект, разработанный сенаторами Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым, за подписью президента РСПП Александра Шохина 6 февраля направлен спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Предусмотренная проектом система централизованного управления сетью связи общего пользования может стать единой точкой катастрофического отказа работы связи в стране, предупреждают в комиссии. Кроме того, проект направлен на обеспечение работоспособности Интернета в России в случае отключения от зарубежных корневых серверов, но эта задача неактуальна, указывают в РСПП, поскольку в России уже есть 11 корневых серверов, которых вполне достаточно.

Согласно проекту, операторы связи и интернет-компании из реестра организаторов распространения информации (ОРИ) должны будут установить технические средства для определения источника трафика и ограничения доступа к запрещенным ресурсам. При этом операторы связи получат такие средства бесплатно за счет госбюджета, а вот для интернет-компаний такое не предусматривается, отмечает РСПП. Кроме того, неясно, за чей счет проводить установку, обслуживание и электроснабжение такого оборудования. РСПП полагает, что эти расходы лягут на операторов связи и ОРИ и, по предварительным расчетам, будут достигать до 2 млрд рублей за пять лет для крупных компаний.

Счетная палата не поддержала проект об устойчивом Рунете из-за риска удорожания услуг В целом ведомство инициативу не поддержало.

РСПП также предлагает исключить из проекта меры по созданию национальной системы доменных имен, указывая, что в России она уже есть и поддерживается Координационным центром национального домена и Техническим центром Интернета, которые находятся под полным госконтролем.

Комиссия предлагает доработать законопроект, сохранив существующую систему компетенций госорганов, а также выработать порядок управления маршрутизацией трафика, распространив его только на субъекты критической инфраструктуры, но не на трафик абонентов, включающий фильмы, музыку, игры и т. п.