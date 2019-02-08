Система быстрых платежей (СБП) Центробанка заработает в Крыму. Присоединиться к сервису планирует крупнейшая кредитная организация региона — РНКБ, пишут «Известия» .

РНКБ проводит подготовительные работы и планирует подключиться к системе быстрых платежей ЦБ до конца первого полугодия, рассказали изданию в пресс-службе кредитной организации. Таким образом, сервис станет доступным для жителей Крыма. Однако возможность пересылать деньги по номеру телефона на полуострове появится не 28 февраля, когда система полноценно заработает по всей России, а «в течение первого полугодия».

Появление у жителей Крыма возможности пересылать друг другу деньги по номеру телефона между разными банками позволит решить проблему санкционной изоляции полуострова, отметили эксперты. Также это даст возможность людям быстро переводить средства друзьям и родственникам в других регионах России, подчеркнул советник председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов. Это поспособствует и развитию безналичных платежей, что привлечет в регион потенциальных туристов, представителей малого и среднего бизнеса и даст толчок для развития полуострова, уверен эксперт.



Впрочем, в целом в Крыму проблема карточных платежей решена, отметил директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. На полуострове работает российская платежная система «Мир», и в большинстве торговых точек карты принимаются к оплате, работают банкоматы финансовых организаций, которые присутствуют в регионе.