Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:09 мск понизился на 0,54% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 496,4 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени ушел в минус на 0,87% до уровня 1 189,65.

«Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал заметную коррекцию: индекс Мосбиржи потерял 1,2% и вернулся к нижней границе диапазона 2 500—2 550 пунктов. Текущее движение мы пока также склонны воспринимать в первую очередь как техническую коррекцию (инвесторам есть что фиксировать после успешного начала года). При сохранении слабого риск-аппетита на глобальных рынках сегодня индекс Мосбиржи может протестировать район 2 490—2 500 пунктов, но в базовом сценарии пока ожидаем, что индекс сможет удержаться выше этих отметок», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.