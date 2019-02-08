ЦБ установил официальные курсы валют с 9 февраля. Курс доллара повысился на 4,29 копейки, составив 66,0628 рубля (66,0199 рубля на 8 февраля). Курс евро уменьшился на 7,02 копейки до 74,8954 рубля (74,9656 рубля на 8 февраля).



Российская валюта в четверг продемонстрировала разнонаправленную динамику в основных валютных парах, незначительно укрепляясь по отношению к евро и находясь под умеренным давлением в паре с долларом, констатируют аналитики Нордеа Банка Денис Давыдов и Григорий Жирнов.

«Поддержку рублю в паре с евро оказали слабые данные по объему промышленных заказов в Германии за декабрь, оказавшиеся хуже ожиданий рынка. Кроме того, на негативную динамику евро повлияла публикация обновленных экономических прогнозов по экономике еврозоны, согласно которым экономический рост в 2019 году составит 1,3% (против 1,9% в прошлом прогнозе)», — комментируют эксперты.

Тем не менее, продолжают они, снизившиеся нефтяные котировки и возросшая вероятность негативного сценария в американо-китайских переговорах оказывали давление на российскую валюту. Накануне глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США и КНР пока далеки от заключения торгового перемирия, а президент США Дональд Трамп сказал, что его встреча с китайским коллегой пока не назначена.

«На этом фоне аппетит инвесторов к рисковым активам продолжил снижаться, оказывая негативное влияние на динамику рубля и остальных валют развивающихся стран», — резюмируют аналитики.

По их прогнозу, в пятницу российская валюта продолжит испытывать на себе умеренное давление на фоне отмеченных выше факторов.