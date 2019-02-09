«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• «Банком года» в 2018 году стал Почта Банк. Об этом стало известно на одноименной традиционной церемонии, организованной холдингом «Банки.ру». Также награды сразу в четырех номинациях получил «Тинькофф»: он стал лидером в «Народном рейтинге» банков и сотовых операторов, собрал больше всего онлайн-заявок на ипотеку и был назван лучшей инвестиционной компанией года. Лучшими банкирами России в 2018 году по версии Банки.ру стали владельцы Совкомбанка Дмитрий и Сергей Хотимские. Сбербанк тоже не остался без наград и победил в двух номинациях: лучшая рекламная кампания и лучший потребительский кредит 2018 года.

• Банки активизировали борьбу за деньги вкладчиков. Ставки по банковским вкладам растут, а вложения в облигации сейчас стали менее интересными. В материале «Облигации или вклад: во что вложиться» расскажем, какую тактику избрать консервативному инвестору и что предпочесть, если не хочется рисковать собственными деньгами.



• В России появляется новый фактор разгона инфляции. Менее чем через год импортная одежда может подорожать в 1,5—2 раза. Причина — обязательное чипирование товаров. При этом доходы населения падают пятый год подряд, и каждое новое повышение цен на одежду может стать смертельным для небольших торговых предприятий. Подробнее об этом читайте в материале «Три шкуры сдерут».



• С начала года продолжают расти ставки по рублевым вкладам. Средняя максимальная ставка по депозитам в первой десятке российских банков за третью декаду января составила 7,55%. О том, ждать ли симметричного повышения ставок по депозитам в долларах, читайте в тексте «Когда сломается «долларовый пылесос»?».



• В Италии понизят возраст выхода на пенсию для некоторых категорий граждан. Что это: популистское решение или же разворот в пенсионной политике? О том, почему так не может сделать Россия и станет ли это началом нового мирового тренда, читайте здесь.

