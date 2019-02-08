Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,28% и составил 2 502,82 пункта. Индекс РТС снизился на 0,04%, до отметки 1 199,65.

Бумаги Сбербанка опустились на 0,27%, «Газпрома» — на 0,37%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 0,02%, «АЛРОСы» — опустились на 0,48%, Московской биржи — поднялись на 0,7%.



«Российский рынок сумел избежать развития более серьезного снижения. Ощутимую поддержку мы получили со стороны нефти, которая сегодня перешла к довольно активному восстановлению. В результате российские фондовые индикаторы предприняли несколько серьезных попыток переломить негативную тенденцию, а индекс РТС в конце торгов даже обновил дневной максимум», — подводит итоги аналитик компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

