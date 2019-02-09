Министр экономического развития Максим Орешкин полагает, что повышение международным рейтинговым агентством Moody's рейтинга РФ до «Baa3» со «стабильным» прогнозом свидетельствует о том, что аргументов против этого шага у агентства не осталось.

«Они долго держались. Но, видимо, все, даже самые фантастические аргументы у них иссякли», — сказал он ТАСС.

Moody's повысило рейтинг России до «Ваа3» со «стабильным» прогнозом В агентстве отметили, что повышение рейтинга РФ отражает позитивное влияние политики, принятой для укрепления и без того надежных финансовых и других внешних показателей страны.

Moody's 26 января 2018 года улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со «стабильного» на «позитивный», подтвердив его на уровне «Вa1». При этом в конце октября 2018 года старший вице-президент агентства Кристина Линдоу сообщила, что Moody's допускает повышение рейтинга России в 2019 году до инвестиционного уровня в случае отсутствия каких-либо шоков или дополнительных санкций.

Moody's — последнее из большой тройки рейтинговых агентств, принявшее решение о повышении рейтинга России до инвестиционного. Ранее в феврале 2018 года S&P повысило рейтинг РФ до инвестиционного уровня «BBB-». Суверенный рейтинг был понижен двумя агентствами — Moody's и S&P — до спекулятивного в 2015 году на фоне введения санкций США и Евросоюза, падения цен на нефть и высокой волатильности на валютном рынке. Fitch при этом оставил рейтинг без изменений на уровне «BBB-».