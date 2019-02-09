Россия может удовлетворить потребности в заимствованиях за счет внутреннего рынка, считает рейтинговое агентство Moody's.

«Фискальная консолидация и изменения в источниках инвестиций в госдолг означают, что планы правительства по заимствованиям могут, если понадобится, быть выполнены внутри страны», — говорится в релизе агентства. Moody's отмечает, что доля нерезидентов в структуре держателей российского госдолга сократилась на треть только с апреля 2018 года, и примерно две трети остающегося долга на руках нерезидентов номинированы в рублях, которые легче обслуживать, чем долларовые бумаги.

«Кроме того, с введением бюджетного правила и после того, как цены на нефть поднялись выше «нулевого» уровня бюджета, нынешний бюджет находится в профиците, и общие потребности правительства в займах в любом случае очень невелики», — отмечает агентство.

Moody's также отмечает укрепление российского бюджета и резервов.

Moody's повысило рейтинг России до «Ваа3» со «стабильным» прогнозом В агентстве отметили, что повышение рейтинга РФ отражает позитивное влияние политики, принятой для укрепления и без того надежных финансовых и других внешних показателей страны.

«В последнее время проведение пенсионных реформ подвинуло ситуацию с рабочей силой в позитивном направлении и поддержит налоговую устойчивость в долгосрочной перспективе», — говорится в релизе.

Кроме того, резервы в иностранной валюте покрывают 80% внешнего долга, включая прямые инвестиции. В июне 2014 года эта цифра составляла лишь 57%. Несмотря на отток средств за счет повышения выплаты долга в 2018 году, профицит текущего баланса увеличился до 115 млрд долларов, или 7% ВВП, отмечает агентство.

Кроме того, положительную оценку агентства заслужило новое бюджетное правило, которое ограничивает сумму нефтяных доходов, которые можно потратить в бюджете, и требует сохранять «лишнюю» выручку в виде резервов. Кроме того, правительство удерживает объем долга на уровне 15% ВВП и восполнило наличные резервы, сильно понизившиеся в 2015—2017 годах на фоне снижения цен на нефть.