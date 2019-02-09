В Евросоюзе считают целесообразным переход на расчеты в евро с РФ, Москва также рассматривает такую возможность, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин.

По его словам, в Евросоюзе «сильны голоса, в том числе и на уровне Еврокомиссии, в отношении целесообразности перехода на расчеты в евро». «Мы тоже рассматриваем эту возможность», — сказал Панкин.

Отвечая на вопрос, реально ли в 2019 году перейти на расчеты с Евросоюзом в евро, в особенности за нефть и газ, дипломат заявил: «Думается, что это перспективное направление. Но ответить на вопрос, произойдет ли это в 2019 году, очень сложно, потому что наши отношения с Евросоюзом (не с государствами ЕС, а с международной организацией) находятся не в лучшей форме».

Еврокомиссия ранее призвала ЕС стимулировать расширение использования евро в стратегических секторах экономики. Еврокомиссия сообщала о запуске консультаций с заинтересованными сторонами по более широкому использованию евро в сделках в сфере энергетики и планировала рассказать о результатах летом 2019 года.

