В 2019 году показатель ARPU (average revenue per user, средний счет одного абонента в месяц) российских операторов вырастет на 2,6% до 359 рублей, без учета НДС — на 1% до 300 рублей. Об этом говорится в отчете Sberbank CIB, посвященном телекоммуникационному рынку (копия есть у РБК ).

Но увеличение ARPU станет сложной задачей для операторов, поскольку на этот показатель окажут негативное влияние несколько факторов, говорится в отчете.