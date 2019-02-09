Возникшая спустя два месяца после визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Анкару турецкая компания Sardes в итоге вывезла в Турцию из Боливарианской Республики золото на 900 млн долларов. Об этом без указания источников информации сообщает Bloomberg.

Sardes, по данным агентства, начала свою деятельность в январе 2018 года. Тогда турецкая фирма импортировала из Венесуэлы золото примерно на 41 млн долларов. Эта операция, как поясняет Bloomberg, стала первой подобной сделкой между двумя странами за последние 50 лет. В следующем месяце Sardes, по информации агентства, увеличила объем импорта из Венесуэлы более чем в два раза: она осуществила поставки драгметалла почти на 100 млн долларов.

К ноябрю прошлого года, когда президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о санкциях в отношении венесуэльского золота, турецкая компания уже вывезла из Венесуэлы драгоценный металл на сумму 900 млн долларов, отмечает Bloomberg, подчеркивая, что, согласно нормативным документам компании в Стамбуле, капитал Sardes составляет всего 1 млн долларов.

Bloomberg: власти Венесуэлы отложили отправку 20 тонн золота за рубеж По информации агентства, причиной является пристальное внимание со стороны иностранных СМИ и политиков.

На сайте Турецкой фондовой биржи (Borsa Istanbul) компания, которая работает на рынке драгоценных металлов под названием Sardes, присутствует с декабря 2017 года (именно в этом месяце, по информации Bloomberg, она должна была быть образована — в Анкару Мадуро приезжал в октябре 2017-го).

Оперативно связаться с представителями Sardes не удалось. РБК направил в компанию запрос. О том, что торговля золотом Венесуэлы с Турцией стремительно растет, в начале февраля со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщала Би-би-си. Ее источники также говорили о золоте примерно на 900 млн долларов, которое, по их данным, было вывезено в прошлом году из латиноамериканской страны в Турцию.

Драгоценный металл, по информации собеседников телерадиокомпании, транспортировался «якобы для его переработки и возвращения в Венесуэлу, хотя никаких данных о реэкспорте впоследствии не было». В связи с этим, как указывали источники BBC, Вашингтон предупредил Анкару: продолжая торговлю золотом с Венесуэлой, турецкие власти «ступают по тонкому льду». Экспортируемое из Венесуэлы золото в конце концов в нарушение санкций может оказаться в Иране, подозревают США.