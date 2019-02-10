Минпромторг рассчитывает, что благодаря появлению новых рынков цены на продукты питания снизятся. Такое мнение в интервью «Российской газете» высказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он напомнил, что за последние десять лет количество рынков уменьшилось в пять-шесть раз, однако сейчас наметилась новая тенденция — стали появляться фуд-корты.

«Рынки людям интересны. Там свой колорит. Сейчас в Москве появились рынки нового формата с большими фуд-кортами, куда люди приходят покушать, пообщаться, приятно провести время», — заявил Евтухов.

В министерстве считают, что рынки — очень важный канал реализации продукции для малых сельхозпроизводителей, для фермерских и личных хозяйств. И конкурент для сетевых магазинов. «Чем больше игроков на рынке, тем ниже цены», — подчеркнул замминистра.

Кроме того, он отметил, что, несмотря на разницу в ценах на рынках, продукция, предлагаемая там, во многом качественнее, чем в супермаркетах, которые закупают большое количество полуфабрикатов или замороженной продукции.