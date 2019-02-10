Более 50% жителей Великобритании выступают за продление срока выхода страны из Европейского союза, что влечет за собой проведение второго референдума и продолжение обсуждения условий сделки с Брюсселем. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса общественного мнения, проведенного социологической службой BMG Research по заказу газеты The Independent.

Согласно исследованию, 53% опрошенных проголосовали за отсрочку Brexit премьер-министром Терезой Мэй, 33% респондентов выступили в поддержку выхода Великобритании из ЕС без соглашения, так называемого жесткого Brexit, еще 14% затруднились ответить. В то же время 49% жителей Британии назвали экономической катастрофой ситуацию выхода страны из Евросоюза без сделки, однако 28% не согласились с данным мнением.

Всего в опросе, который проводился с 4 по 8 февраля, участвовали 1 503 британца.

15 января депутаты палаты общин отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit, а затем позднее одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Они потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о так называемом бэкстопе в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) и заменить его альтернативным вариантом.

Итоги состоявшегося голосования в палате общин наделили Мэй необходимыми полномочиями для того, чтобы вернуться в Брюссель для продолжения диалога с властями ЕС по условиям Brexit. Однако глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать достигнутую 25 ноября прошлого года между Брюсселем и Лондоном сделку.