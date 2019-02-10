Торговый оборот между Россией и Турцией за 2018 год составил 25,4 млрд долларов, что превышает докризисный показатель, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Российско-турецкие отношения интенсивно развиваются после преодоления кризиса между двумя странами в связи с уничтожением ВВС Турции над Сирией российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 года.

«По предварительным данным, двусторонний торговый оборот за год составил 25,4 миллиарда долларов. Это превосходит докризисный показатель. По сравнению с прошлым годом мы увеличили его примерно на четверть, причем это увеличение было достигнуто в достаточно сложных условиях... Имею в виду прежде всего санкции, которые некоторые государства вопреки собственным интересам накладывают на своих торговых партнеров», — сказал посол в интервью российским журналистам.

Он назвал актуальным и перспективным переход в расчетах между РФ и Турцией на национальные валюты. «По факту сейчас в нацвалютах осуществляется до 10% двусторонних торговых операций. Это идет не сверху, а снизу, от самих хозяйствующих субъектов, которые осуществляют подобные операции в рамках своих взаимных расчетов. Эта цифра может быть увеличена, работа в этом направлении ведется, но говорить о конкретных проектах пока рано, тем более что это будет зависеть от конъюнктуры международной торговли. Но тем не менее перспективы есть и, считаю, неплохие», — добавил российский посол.

