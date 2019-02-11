Проблема платной рекламы в Google, через которую мошенники размещают предложения перейти на их сайт и поучаствовать в конкурсах от имени крупнейших банков, всерьез обеспокоила полицию. Схема проста: для получения выигрыша мошенники просят заплатить определенную сумму и исчезают. Это несет ущерб репутации банков и кошельку их клиентов, пишет «Коммерсант».

Проблему огромного количества мошеннических сайтов в платной рекламе поисковой системы Google сотрудники правоохранительных органов активно обсуждали на прошлой неделе на профильном форуме police-russia.ru. Речь шла о сайтах, которые от имени крупнейших компаний (в приведенных правоохранителями примерах это были банки) предлагали поучаствовать в опросе за вознаграждение от 8 тыс. до 130 тыс. рублей. Для получения выигрыша необходимо было перечислить 100—300 рублей за открытие счета. Хотя Google и блокирует подобные ресурсы, «копии плодятся с бешеной скоростью», говорили участники обсуждения.

В сообщениях на форуме и рекламных объявлениях в Google, обнаруженных изданием, опросы проводились от имени Сбербанка, Тинькофф Банка, Райффайзенбанка и ряда крупных компаний. По словам специалистов по информбезопасности банков, подобные фишинговые сайты с несуществующими опросами — старый трюк. «Массовой проблема с использованием мошенниками логотипа банков, а именно Сбербанка, стала в 2018 году»,— отмечает основатель РА Didgital Strategy Роман Прохоров. С ней столкнулись и «Яндекс», и Google, но первому удалось разобраться, а второму — нет, отмечает собеседник газеты в крупном банке.

Эксперты называют большое количество фишинговых сайтов в рекламных объявлениях «очевидной проблемой работы Google».

Как мошенники наживаются на людской жадности В Сети появляется все больше предложений пройти различные опросы за деньги. Чаще всего под прицелом — клиенты крупных банков. Кто верит бесплатному сыру в мышеловке и как с ним борются компании?

«Полагаю, что «Яндекс» просто ужесточил модерацию и контроль по объявлениям из группы риска, — отмечает Прохоров. — Возможно, добавили автоматическую проверку новых сайтов на изменение контента». По мнению собеседников издания из числа банкиров, не исключено, что Google «закрывает глаза на мошеннические сайты», потому что они оплачивают рекламу. В Google отказались от комментариев.

В итоге банкам самим приходится бороться с мошенниками, использующими их имя. Так, в Тинькофф Банке, Райффайзенбанке и Сбербанке сообщили, что постоянно мониторят Интернет на предмет выявления подозрительных упоминаний банка. При выявлении подобных мошеннических сайтов банки обращаются в профильные органы для их разделегирования.