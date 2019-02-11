В январе количество посылок из иностранных интернет-магазинов, обработанных Почтой России, увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 35,9 млн, сообщил РБК представитель почты. Год назад прирост количества международных отправлений с товарным вложением был скромнее и составил 22,5% (с 23,5 млн в 2017 году до 28,8 млн в 2018-м).

«Высокая динамика января объясняется увеличением продолжительности пикового периода, который раньше приходился на конец ноября и декабрь, а сегодня охватывает три месяца — с ноября по январь», — пояснил представитель пресс-службы Почты России.

Несмотря на то что в России с 1 января 2019 года был вдвое, до 500 евро, снижен порог беспошлинного ввоза иностранных посылок, это не повлияло и на количество посылок из крупных интернет-магазинов, в том числе работающих с «высоким чеком». По данным DHL Express (компания осуществляет доставку, в частности из популярных Farfetch, Net-a-Porter, Amazon, ShopBop), рост количества импортированных грузов для физических лиц в России из крупнейших зарубежных интернет-магазинов в январе 2019 года составил 20% по сравнению с январем 2018-го. Абсолютные цифры оператор не раскрывает.

С января 2019 года беспошлинный ввоз в Россию действует для иностранных посылок стоимостью до 500 евро в месяц (ранее — 1 тыс. евро) и весом не более 31 кг. Сверх этого пошлина составляет 30% от суммы превышения и не менее 4 евро за килограмм. За весь 2018 год, по данным Федеральной таможенной службы, было оформлено более 341 млн международных почтовых отправлений.

Большая часть из них — 70% — пришлась на посылки с мелкой бытовой техникой, гаджетами, одеждой и обувью. На отправления со средним чеком от 10 до 22 евро приходится 64% посылок, от 22 до 50 евро — 21%, от 50 до 150 евро — 11%, от 500 до 1 тыс. евро — 1%, свыше 1 тыс. евро — 0,4%.