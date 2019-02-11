«ВЭБ.РФ» придумал принципиально новый способ завлечь инвесторов в промышленные проекты, в создание транспортной и городской инфраструктуры, а также в цифровую экономику. ВЭБ выдаст специальные гарантии для защиты акционерного финансирования, рассказал «Ведомостям» зампред «ВЭБ.РФ» Даниил Алгульян.

Приобретая гарантию (стоимость — от 1% до 6% годовых), инвесторы получат несгораемую сумму.



Если по истечении срока инвестконтракта инвестор не сможет продать свою долю без потерь, ВЭБ выплатит ему компенсацию либо выкупит его акции по заранее согласованной цене. К примеру, если инвестор вложил 1 млрд рублей, сумма покрывалась гарантиями ВЭБа на 70%, инвестор в любом случае получит (от ВЭБа или от сделки) не менее 700 млн рублей.

Первые сделки обсуждаются с российскими, китайскими и арабскими инвесторами. Гарантироваться могут сумма, доля вложения в акционерный капитал (в основном 40—50%, но иногда и до 100%), в отдельных случаях — даже доходность. Поскольку ВЭБ будет (как правило) закрывать гарантиями лишь часть акционерных инвестиций, инвесторы будут заинтересованы в проекте, в качественном управлении, чтобы получить максимум при продаже, уверен Алгульян.

В России гарантии для акционерных инвестиций прежде не выдавались, но ВЭБ, объясняет Алгульян, ориентируется на европейские институты развития — там похожие инструменты (downside protection) уже применяются.