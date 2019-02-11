Сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ создало для США преференции, и это стало стратегической угрозой для развития российской нефтяной отрасли, считает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом он написал в письме президенту России Владимиру Путину в конце декабря, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

Сечин указывает, что доля российской нефти на мировом рынке падает — с 16,3% в 1990 году до 12% в 2018-м, потребители переориентируются с российской нефти на другие сорта, это может сделать необратимой потерю российскими компаниями рыночной доли.



Участники соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК договорились сократить добычу с 2017 года. Действие соглашения дважды продлевалось. К маю 2019 года Россия должна снизить добычу на 2% от октября 2018-го — до 11,2 млн баррелей в сутки.

Сечин уверяет, что американские нефтяники резко увеличили добычу благодаря снижению налоговой нагрузки и стимулированию инвестиций. В США нагрузка — 35%, а в России — более 80%, говорит источник издания, знакомый с содержанием письма.

По мнению Сечина, американские производители получат возможность резко увеличить добычу и экспорт нефти в конце 2019-го — начале 2020 года, когда будут введены в эксплуатацию трубопроводы от центра добычи сланцевой нефти к портам в Мексиканском заливе.