На 10:02 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,4% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 512,86 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,54%, до отметки 1 206,1.

«Российский фондовый рынок завершил пятничные торги умеренным снижением в рамках 0,3%, по ходу торговой сессии протестировав поддержку на уровне в 2 490—2 500 пунктов. Новости о поднятии суверенного рейтинга РФ агентством Moody's могут локально способствовать увеличению спроса на российские активы, однако влияние на фондовый рынок, на наш взгляд, ограничено. Мы ожидаем, что диапазон в 2 500—2 550 пунктов по индексу Мосбиржи пока сохранит актуальность, и в начале недели индекс имеет шансы сместиться от нижней границы к середине диапазона», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.