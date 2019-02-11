До 2024 года правительство потратит 25,7 трлн рублей на 12 нацпроектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Соответствующие материалы опубликованы на сайте правительства.

Так, из указанной суммы 13 трлн 158,2 млрд рублей будет предоставлено из федерального бюджета. Еще 7 трлн 515,3 млрд рублей — из внебюджетных источников, 4 трлн 903,9 млрд — из бюджетов субъектов РФ, 147,8 млрд предоставят из государственных внебюджетных фондов.

На человеческий капитал будет потрачено 5,7 трлн рублей, на обустройство комфортной среды для жизни — 9,9 трлн, на экономический рост — 10,1 трлн.

Самыми дорогими нацпроектами для правительства будут «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — на них планируется потратить 4 трлн 779,7 млрд рублей, «Экология» — 4 трлн 41 млрд, «Демография» — 3 трлн 105,2 млрд, «Здравоохранение» — 1 трлн 725,8 млрд, «Цифровая экономика» — 1 трлн 634,9 млрд.