Внедрение цифровых технологий позволит сократить время на покупку жилья в ипотеку

Рынок ипотечных кредитов в России будет переведен в электронный вид до конца 2022 года, следует из целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда». Соответствующие материалы к нацпроекту опубликованы на сайте правительства РФ.

Перевод рынка ипотеки в электронный формат будет реализован в 2022 году, отмечено в календаре событий документа.

В августе 2018 года в России состоялись первые сделки с применением электронной закладной. По оценкам «ДОМ.РФ», внедрение цифровых технологий в процесс ипотечного кредитования позволит сократить время на покупку жилья с использованием ипотеки с нескольких недель до одного-трех дней и создаст условия для снижения ставки по кредиту на 0,1—0,3 процентного пункта.