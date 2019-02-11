ЦБ установил официальные курсы валют на 12 февраля. Курс доллара понизился на 41,11 копейки, составив 65,6517 рубля (66,0628 рубля с 9 февраля). Курс евро уменьшился на 57,11 копейки до 74,3243 рубля (74,8954 рубля с 9 февраля).



Российская валюта укрепила свои позиции на фоне повышения суверенного кредитного рейтинга России агентством Moody's, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

«Объявив решение повысить кредитный рейтинг страны с уровня «Ba1», рейтинговое агентство отметило устойчивость России к внешним шокам за счет высоких золотовалютных резервов страны и стабильно низкого внешнего государственного долга», — комментируют эксперты.

Тем не менее, продолжают они, агентство сообщило о вероятном ужесточении санкционной риторики в отношении России в ближайшее время. Кроме того, накануне на сайте финансового комитета палаты представителей конгресса США появился анонс о том, что 12 февраля пройдет обсуждение эффективности санкционного давления на Иран, Венесуэлу, Северную Корею и «в особенности» Россию.

«Возобновление обсуждения санкций не останется незамеченным российской валютой, поэтому позитивная реакция рубля на повышение кредитного рейтинга страны может оказаться краткосрочной», — полагают аналитики.

Тем временем нефть остается вблизи 60 долларов за баррель без явных предпосылок для заметного роста, добавляют эксперты. «Поэтому данный фактор также не дает поводов для укрепления рубля от текущих позиций», — заключают они.