Карельские полицейские задержали мошенниц, которые обзванивали из Москвы пожилых жителей в разных регионах РФ для получения обманным путем доступа к их банковским счетам. Сообщение об этом опубликовано на сайте МВД России.

Как рассказали в МВД, в полицию Петрозаводска с осени прошлого года стали поступать сообщения от граждан о хищении их денежных средств. Обман начинался с телефонного звонка на домашний телефон пенсионерки. Звонившая женщина представлялась сотрудницей системы пенсионного обеспечения и сообщала о реформе, в соответствии с которой людям преклонного возраста якобы положена компенсация. После этого пенсионерку просили отправиться к банкомату, где по мобильному телефону диктовали действия. Потом связь обрывалась, и спустя время потерпевшие понимали, что лишились всех денежных средств, которые были на их счетах.

Суммы ущерба варьировались от 15 тыс. до 300 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по Карелии установили организаторов мошеннической схемы. Выяснилось, что звонки поступали из Москвы, куда и выехали карельские полицейские. При силовой поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии Карелии оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались гражданки одной из стран СНГ в возрасте 44 и 33 лет, при этом последняя находится на территории России нелегально.

По версии следствия, женщины в течение продолжительного времени вели преступную деятельность. В рабочие дни, в строго определенные часы, они обзванивали жителей различных субъектов РФ, используя телефонные справочники в Интернете. Осенью прошлого года они стали звонить по телефонным номерам в Петрозаводске. Их деятельность была пресечена в январе текущего года.

В настоящее время подозреваемым инкриминируется не менее 15 эпизодов преступной деятельности, ущерб по которым составил около 1 млн рублей. Сумма ущерба по криминальным эпизодам в других регионах устанавливается. «Материалы, собранные карельскими оперативниками, позволят их коллегам раскрыть аналогичные факты мошенничеств на территории других субъектов», — подчеркивают в МВД.

При обыске у подозреваемых было изъято не более 100 тыс. рублей. По их словам, чужие сбережения тратились на конспирацию деятельности, в том числе на аренду помещения, а также на создание хороших условий собственной жизни.



В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.