Банки Германии пытаются добиться смягчения возможных новых санкций США против России, чтобы сохранить текущие операции с российскими клиентами, показали внутренние документы, подготовленные немецкой финансовой бизнес-группой.

Риск новых ограничений на ведение бизнеса с Россией возрос с тех пор, как Демократическая партия получила контроль над палатой представителей конгресса США. Новые меры против Москвы могут поставить под угрозу финансирование газопровода между Германией и Россией стоимостью несколько миллиардов долларов.

В ответ на это банки крупнейшей европейской экономики усилили попытки повлиять на американских законодателей и правительственных чиновников, предупредив, что предложенное введение санкций против крупных российских кредиторов будет иметь настолько масштабный характер, что сможет подорвать стабильность на глобальных рынках.

«В текущей форме предложенные законопроекты сделают мишенью не только российского президента и олигархов, имеющих тесные связи с Путиным, но фактически приведут к введению эмбарго против Российской Федерации», — следует из документа, подготовленного Ассоциацией немецких банков.

«Международные финансовые институты, уже ведущие бизнес в России, столкнутся с новыми санкциями, которые станут существенным препятствием для бизнеса и соблюдения установленных требований».

Банки ФРГ видят риски для финсектора в случае новых санкций США против России Новые рестрикции могут коснуться таких кредитно-финансовых институтов, как Deutsche Bank, UniCredit, Goldman Sachs и Bank of America.

В трехстраничном документе ассоциация призывает сделать исключения, которые позволят «немецким банкам и компаниям завершить операции, которые нельзя с легкостью свернуть».

В документе, датированном 3 декабря 2018 года, обозначены ключевые вопросы, которые банкиры хотят обсудить с американскими чиновниками. Он основан на общей точке зрения членов ассоциации, в которую входят 180 банков, в том числе Deutsche Bank, Commerzbank и зарубежные кредиторы с подразделениями в Германии, например итальянский Unicredit.

Проект «Северный поток — 2» стоимостью 9,5 млрд евро (10,78 млрд долларов), который предусматривает строительство газопровода из России в Германию через Балтийское море, не упомянут в документе, однако его будущее лежит в основе усилий ассоциации. «Северный поток» — это очевидная проблема», — сказал источник, хорошо знакомый с ситуацией.

Привлечение кредиторов к проекту, владельцем которого является «Газпром», планируется в текущем году, сказал Reuters представитель оператора проекта — Nord Stream 2. Он не стал комментировать риск новых санкций.

Немецкие компании уже столкнулись с призывами дистанцироваться от проекта. Президент США Дональд Трамп сказал, что газопровод сделает Германию «заложницей» России, в то время как посол США в Германии в прошлом месяце направил письмо компаниям, вовлеченным в проект, с предупреждением о том, что они могут подвергнуться санкциям, если продолжат участвовать в его реализации.

«Газпром» отказался от комментариев.