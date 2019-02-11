Отмена экспортной пошлины и увеличение налога на добычу полезных ископаемых в РФ повлечет значительный рост затрат авиакомпаний. Об этом говорится в проекте Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года (есть в распоряжении ТАСС).
«Основной проблемой авиаперевозчиков в настоящее время является резкий рост стоимости авиакеросина в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли. Отмена экспортной пошлины и увеличение налога на добычу полезных ископаемых повлечет значительный рост затрат авиакомпаний», — говорится в документе.
Минэкономразвития отправило на рассмотрение этот проект в заинтересованные ведомства, а также представителям бизнеса.
Оценки совокупного вклада налогового маневра в годовую инфляцию в 2019-м варьируются от минус 0,7 п. п. до плюс 0,8 п. п. в зависимости от цен на нефть.