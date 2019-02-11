Компания «РЕСО-Гарантия» и ERGO International AG подписали договор купли-продажи 100% страхового акционерного общества «ЭРГО» — дочерней компании немецкой ERGO Group в России в сегменте страхования, не связанного со страхованием жизни. Об этом объявили в понедельник в «РЕСО-Гарантии».

Покупка осуществляется в соответствии со стратегией роста «РЕСО-Гарантии» в ключевых сегментах розничного страхового бизнеса. Для ERGO Group продажа является продолжением международной стратегии консолидации. Отметим, что «ЭРГО» оставалась одной из немногих дочерних компаний зарубежных страховщиков, работающих в России с розничным страхованием.

В группе ERGO, сообщая о продаже своего бизнеса по имущественному страхованию в России компании «РЕСО-Гарантия», напомнили, что спектр страховых продуктов и услуг САО «ЭРГО» включает страхование автотранспорта, добровольное медицинское страхование, страхование имущества, ипотеки, страхование путешествий, страхование от несчастных случаев, страхование жизни и ответственности, а также перестрахование. В ERGO указывают, что по договору «РЕСО-Гарантия» приобретает 100% акций САО «ЭРГО» и берет на себя управление всей компанией, включая персонал, клиентский портфель и IT-системы. Смена собственника не отразится на обязательствах «ЭРГО» перед клиентами.

В соответствии с требованиями законодательства сделка подлежит согласованию регуляторами. Стороны договорились не разглашать сумму сделки.

СПАО «РЕСО-Гарантия» занимается автострахованием, добровольным медицинским страхованием, страхованием имущества и ипотеки, страхованием путешественников и страхованием от несчастных случаев, страхованием жизни, ответственности и другими видами страхования наряду с перестрахованием. Согласно данным Банки.ру, по итогам 2017 года организация занимала в рэнкинге российских страховщиков третье место по объему собранной премии и второе место по сборам в сегменте автокаско. По объему собранных страховых премий за первое полугодие 2018-го «РЕСО-Гарантия» находится на пятом месте.

Сборы САО «ЭРГО» в 2017 году составили 103,4 млн евро, компания находится на 17-м месте среди российских страховщиков, не занимающихся страхованием жизни, отмечается в справке ERGO.

«САО «ЭРГО» — это хорошая, клиентоориентированная компания. Данная сделка является частью стратегии «РЕСО-Гарантии», нацеленной на развитие в ее портфеле высокодоходного автострахования и получение максимального синергетического эффекта», — комментирует генеральный директор «РЕСО-Гарантии» Дмитрий Раковщик.

«В лице «РЕСО-Гарантии» мы нашли инвестора, который обладает впечатляющей и многократно проверенной экспертизой на российском страховом рынке, — подчеркивает в свою очередь исполнительный директор ERGO International AG Александр Анкель. — Располагая самой большой агентской сетью в России и более чем 900 филиалами и точками продаж, «РЕСО-Гарантия» имеет великолепные возможности для обслуживания миллионов клиентов, которым предлагает точно выверенные страховые продукты. Заключая соглашение, мы следуем нашей международной бизнес-стратегии, которая фокусируется на тех рынках, где у нас сильные позиции».



Напомним, что в декабре 2018 года была закрыта анонсированная в октябре сделка по покупке «Росгосстрахом» 100% долей в капитале компании «ЭРГО Жизнь», российской «дочки» ERGO Group по страхованию жизни. Параметры сделки стороны также не раскрывали. В конце января стало известно, что компания «Росгосстрах Страхование жизни», «дочка» «Росгосстраха», будет присоединена к «ЭРГО Жизни», при этом страхование жизни в группе будет развиваться под брендом «Росгосстраха».

ERGO продолжает активно работать на российском рынке в сфере страхования граждан, выезжающих за рубеж, через АО «ЕРВ Туристическое страхование» (ERV Travel Insurance), следует из релиза группы.

