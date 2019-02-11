Минюст России зарегистрировал приказ Федеральной налоговой службы (ФНС), которым сокращается перечень государств и территорий, не сотрудничающих с российским ведомством в сфере обмена информацией о налогообложении: из черного списка исключаются в том числе такие популярные офшоры, как Сейшельские Острова, Монако, Лихтенштейн, остров Мэн.

Документ опубликован на портале правовой информации. Приказ службы датирован 4 декабря 2018 года, Минюст зарегистрировал его 7 февраля 2019 года.

Из перечня исключены следующие государства: Белиз, Бразилия, Лихтенштейн, Монако, Сейшельские Острова, ОАЭ, Сен-Китс и Невис и Уганда. Кроме того, из списка удалены отдельные административные единицы Великобритании — острова Мэн и Гернси.

В результате в перечне осталось 100 государств и 18 территорий. Ранее ФНС в опубликованном проекте приказа предлагала включить в черный список Канаду. Однако в итоговом варианте перечня этой страны нет. Вто же время вместо прежнего обобщенного наименования Конго, которое фигурирует в списке государств, теперь присутствуют Республика Конго и Демократическая Республика Конго.

Федеральная налоговая служба ежегодно обновляет этот перечень. В черный список ФНС могут попасть даже те страны, с которыми Россия заключила соглашение об избежании двойного налогообложения, поскольку, составляя список, ведомство учитывает реальную практику обмена информацией между странами, а не только наличие правовых документов.